Национальное собрание Буркина-Фасо назначит переходного президента 14-15 октября
2022-10-08
18:15
Национальное собрание в Буркина-Фасо призвано назначить временного президента до организации выборов в этой стране, соответствующее распоряжение президента зачитали в субботу по телевидению.
«В связи с принятием переходной хартии 14 и 15 октября в Уагадугу созывается национальное собрание», говорится в указе капитана Ибрагима Траоре, который пришел к власти лишь неделю назад и был назначен временно исполняющим обязанности президента.
Ибрагим Траоре, молодой 34-летний офицер, оправдал свержение подполковника Поля-Анри Сандаого Дамиба, возглавившего январский путч. Дамимба оказался неспособным сдержать продолжающееся ухудшение ситуации с безопасностью в этой стране, связанное с джихадистами.
Опубликовано: Тарас Медведев
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