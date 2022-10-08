Национальное собрание Буркина-Фасо назначит переходного президента 14-15 октября

Национальное собрание в Буркина-Фасо призвано назначить временного президента до организации выборов в этой стране, соответствующее распоряжение президента зачитали в субботу по телевидению.

«В связи с принятием переходной хартии 14 и 15 октября в Уагадугу созывается национальное собрание», говорится в указе капитана Ибрагима Траоре, который пришел к власти лишь неделю назад и был назначен временно исполняющим обязанности президента.

Ибрагим Траоре, молодой 34-летний офицер, оправдал свержение подполковника Поля-Анри Сандаого Дамиба, возглавившего январский путч. Дамимба оказался неспособным сдержать продолжающееся ухудшение ситуации с безопасностью в этой стране, связанное с джихадистами.