В Австрии злоумышленники закатили 180-килограмовый валун на оживленный перекресток

В ночь на субботу неизвестные выкатили 180-килограммовый валун посреди перекрестка в Верхней Австрии.

Камень, использовавшийся в Нойкирхен-ан-дер-Энкнах (район Браунау) в качестве бордюра на краю дороги, был обнаружен утром в центре оживленного обычно перекрестка.

Благодаря оперативному вмешательству он заблаговременно был доставлен пожарной командой на прежнее место, сообщила полиция.

Это не первый случай, когда хулиганы пытаются нарушить дорожное движение в австрийских городах.

