В Австрии злоумышленники закатили 180-килограмовый валун на оживленный перекресток
2022-10-08
19:15
В ночь на субботу неизвестные выкатили 180-килограммовый валун посреди перекрестка в Верхней Австрии.
Камень, использовавшийся в Нойкирхен-ан-дер-Энкнах (район Браунау) в качестве бордюра на краю дороги, был обнаружен утром в центре оживленного обычно перекрестка.
Благодаря оперативному вмешательству он заблаговременно был доставлен пожарной командой на прежнее место, сообщила полиция.
Это не первый случай, когда хулиганы пытаются нарушить дорожное движение в австрийских городах.
Опубликовано: Тарас Медведев
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