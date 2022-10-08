В Австрии злоумышленники закатили 180-килограмовый валун на оживленный перекресток

2022-10-08

19:15

В ночь на субботу неизвестные выкатили 180-килограммовый валун посреди перекрестка в Верхней Австрии.

Камень, использовавшийся в Нойкирхен-ан-дер-Энкнах (район Браунау) в качестве бордюра на краю дороги, был обнаружен утром в центре оживленного обычно перекрестка.

Благодаря оперативному вмешательству он заблаговременно был доставлен пожарной командой на прежнее место, сообщила полиция. 

Это не первый случай, когда хулиганы пытаются нарушить дорожное движение в австрийских городах.
 

Опубликовано: Тарас Медведев









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