Издание "РИА Новости" утверждает, что российские силовые ведомства обезвредили украинских диверсантов, которые готовили теракт в Херсоне.

Вечером 8 октября журналисты издания "РИА Новости" сообщили, что российские силовики предотвратили теракт в отделении "ПромСвязьБанка", которое расположено в центре Херсона. Отмечается, что пресечь попытку теракта помогли местные жители, которые сообщили российским правоохранителям о своих подозрениях.

Примечательно, что в тот же вечером российские силовики сорвали попытку теракта вооружённых сил Украины в городе Скадовск Херсонской области.