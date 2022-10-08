Спецслужбы России предотвратили теракт в «ПромСвязьБанке» в центре Херсона

2022-10-08

19:17

Издание "РИА Новости" утверждает, что российские силовые ведомства обезвредили украинских диверсантов, которые готовили теракт в Херсоне.

Вечером 8 октября журналисты издания "РИА Новости" сообщили, что российские силовики предотвратили теракт в отделении "ПромСвязьБанка", которое расположено в центре Херсона. Отмечается, что пресечь попытку теракта помогли местные жители, которые сообщили российским правоохранителям о своих подозрениях.

Примечательно, что в тот же вечером российские силовики сорвали попытку теракта вооружённых сил Украины в городе Скадовск Херсонской области.

Опубликовано: Ткачёв Андрей









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