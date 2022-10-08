Российские спецслужбы предотвратили сразу три теракта в Херсонской и Луганской областях

Украина несколько раз за сегодня попыталась совершить теракты на подконтрольных России территориях.

За 8 октября киевские власти попытались совершить сразу несколько терактов на территории Луганской народной республики и Херсонской области.

Все попытки Киева были предотвращены российскими спецслужбами, рассказывают средства массовой информации.

Так, на территории ЛНР украинцы пытались взорвать несколько детских садов.

"В ЛНР предотвращена попытка взрыва детских садов диверсантами ВСУ, сообщило Министерство госбезопасности республики", - пишет ТАСС.

В Херсоне же российские силовики предотвратили теракт в одном из отделений местного банка. Еще один теракт был предотвращен в Скадовске.

"В Скадовске в Херсонской области предотвращен теракт, обезврежена бомба (около 1 кг в тротиловом эквиваленте) близ административного здания, сообщили в экстренных службах", - сообщает ТАСС.