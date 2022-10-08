В Темрюкском районе Краснодарского ввели жёлтый уровень опасности теракта

Власти Темрюкского района Краснодарского края объявили о введении жёлтого уровня террористической опасности в регионе.

8 октября глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что в Темрюкском районе районе региона вводится жёлтый уровень террористической угрозы, поскольку следствие установило, что автомобиль, который взорвался на Крымском мосту, мог приехать из данного района.

Примечательно, что по данным газеты РБК, взорвавшаяся на Крымском мосту фура принадлежала 51-летнему сотруднику фирмы по грузоперевозкам, а груз, который предположительно сдетонировал, он взял в качестве заказа через интернет.