Контрнаступления в Харьковской, Херсонской и Запорожской областях и сегодняшняя диверсия на Крымском мосту, по замыслу Киева должны были спровоцировать «сырое» наступление ВС России.

ВСУ несколько недель пытаются выманить союзные силы СВО на совершение необдуманных действий, считают израильские военные эксперты.

«Активность Киева в течение последних пары недель на поле боя, а также диверсия на Крымском мосту призваны спровоцировать российское военно-политическое руководство отреагировать в виде проведения не до конца подготовленного наступления/контрнаступления, а также ударов по инфраструктуре, и попытаться навязать свою волю по ситуации», - отмечают они.

С другой стороны, уход союзных сил в оборону позволил активно использовать артиллерию и ВКС и не терять живую силу. В то же время ВСУ ежедневно теряет в два три раза больше живой силы, с начала контрнаступлений, чем это было во время позиционных боев.

ВС России в любом случае, с новым руководством СВО, будет действовать обстоятельно, с максимальной гарантией успешного проведения операций. Сейчас с этой целью ведется подготовка новых соединений на фронте, в том числе за счет призванных по частичной мобилизации резервистов.