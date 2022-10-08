Агрономы рассказали об эффективном натуральном стимуляторе корней на основе меда
2022-10-08
20:10
Мед не только обладает множеством полезных свойств, но и может использоваться в качестве основного компонента раствора для стимуляции корней.
Приготовить такой раствор очень легко. Нужно смешать 1 ст.л. меда в 3 л воды. Она должна быть теплой и мягкой. Черенки оставляют в растворе на 3-5 дней, а затем ставят в обычную воду.
Полученный раствор можно использовать для укоренения черенков различных растений: розы, смородины, винограда, саженцев плодовых деревьев.
Опубликовано: Светлана Репина
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