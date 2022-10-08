Капитан судна накачал наркотиками и изнасиловал курсанта Академии торгового флота США

CNN сообщает, что капитан американского корабля накачал двух курсантов наркотиками, а затем изнасиловал одного из них. Береговая охрана начала расследование.

Ранее мужчину уже обвиняли в изнасиловании, но апелляционный суд отменил приговор.

Ситуация произошла, когда торговое судно под командованием капитана Джона Мерроне плыл через Атлантический океан.

Во время плавания мужчина вызвал к себе в номер двух курсантов Академии торгового флота США , которым предложил выпить. Выпив, они начали чувствовать, что что-то не так. Капитан добавил в напитки наркотическое средство.

После того, как кадеты потеряли сознание, капитан изнасиловал одного из них и попытаться подвергнуть насилию другого.

"В жалобе, поданной курсантами, указано, что поведение капитана было настолько вопиющим, что его полномочия были отозваны, чтобы он больше не мог работать в море", — сообщает CNN.

Это не первый раз, когда капитана обвиняют в изнасиловании. В 2011 году женщина в синяках была госпитализирована и рассказала медсестре, что Джон ее изнасиловал. Мужчина был арестован и первоначально приговорен к двум годам тюремного заключения, однако приговор был отменен апелляционным судом.

Около десяти лет назад капитана Джона Мерроне обвинили в изнасиловании и приговорили к тюремному заключению за побои и незаконное задержание.