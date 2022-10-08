Эксперт: Зеленский потерял управление западными кураторами

Эксперт «Пятого канала» Наталия Елисеева считает, что последние заявления Зеленского свидетельствуют об отрыве от «кормления» западными кураторами.

Риторика Зеленского, с его последними заявлениями о «превентивном ударе НАТО по России» и неожиданном признании Южных Курил, говорит о том, что он потерял управление, а быстрее всего поддержку от Запада.

«Безусловно, его голос ни на что не влияет, но он таким образом показывает свою позицию в отношении России. Так он говорит Западу: „Я полностью за вас, что бы вы ни делали по отношению к России“», — заявила Елисеева.

Зеленский и его советники, имея «на руках весь расклад» западной помощи, прекрасно понимают, что финансовые источники иссякли. Ждать от Запада чудес больше не стоит, тем более, что впереди ноябрьские промежуточные выборы в США и трудная зима в ЕС.

Ярким примером стал последний 12 миллиардный пакет США (в национальной валюте – прим.). Если раньше Пентагон умудрялся лоббировать присутствие на Украине неких «групп разминирования» за деньги американских налогоплательщиков, то сейчас примерно половину из причитаемой, вроде бы, Украине суммы США оставляет на нужды группировки в Европе. Так и многие страны-доноры теперь перешли по принципу Литвы – «подайте Украине все, что можно!».

Правительство Франции, к примеру, собирается потратить полмиллиона евро на компенсацию боеприпасов и вооружения переданного Киеву.