The Washington Post: Норвегия «агрессивно обогащается» на украинском конфликте

2022-10-09

01:48

Американские эксперты упрекнули Норвегию «агрессивное обогащение» на украинском конфликте.

9 октября обозреватель американской газеты The Washington Post Эмили Раухала заявил, что Норвегия после обострения конфликта на Украине начала играть важную роль в топливной безопасности всей Европы и «агрессивно обогащаться» благодаря данной ситуации.

Раухала утверждает, что невзирая на то, что Осло отрицает возможное занятие спекуляциями, в этом году Норвегия получит на $82 миллиарда больше прибыли, чем в предыдущем от нефтяного сектора.

Опубликовано: Диана Мудреченко









{[{ article.headline1 }]}

{[{ article.mainImage.comment }]}

{[{ article.headline2 }]}

Опубликовано: {[{ article.author }]}

Вам может быть интересно:



 

 