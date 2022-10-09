The Washington Post: Норвегия «агрессивно обогащается» на украинском конфликте
2022-10-09
01:48
Американские эксперты упрекнули Норвегию «агрессивное обогащение» на украинском конфликте.
9 октября обозреватель американской газеты The Washington Post Эмили Раухала заявил, что Норвегия после обострения конфликта на Украине начала играть важную роль в топливной безопасности всей Европы и «агрессивно обогащаться» благодаря данной ситуации.
Раухала утверждает, что невзирая на то, что Осло отрицает возможное занятие спекуляциями, в этом году Норвегия получит на $82 миллиарда больше прибыли, чем в предыдущем от нефтяного сектора.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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