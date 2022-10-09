The Washington Post: Норвегия «агрессивно обогащается» на украинском конфликте

Американские эксперты упрекнули Норвегию «агрессивное обогащение» на украинском конфликте.

9 октября обозреватель американской газеты The Washington Post Эмили Раухала заявил, что Норвегия после обострения конфликта на Украине начала играть важную роль в топливной безопасности всей Европы и «агрессивно обогащаться» благодаря данной ситуации.

Раухала утверждает, что невзирая на то, что Осло отрицает возможное занятие спекуляциями, в этом году Норвегия получит на $82 миллиарда больше прибыли, чем в предыдущем от нефтяного сектора.