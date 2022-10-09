Издание Washington Post обвинило правительство Норвегии в наживании на украинском конфликте путём поставок энергоносителей Европе.

В ночь на воскресенье колумнист американского таблоида The Washington Post Эмили Раухала опубликовала новую колонку в издании, где сообщила, что по итогам текущего календарного года правительство Норвегии ожидает получить прибыль от реализации нефти в другие страны в районе 82-ух миллиардов долларов.

По мнению Раухалы, норвежское правительство манипулирует украинским кризисом, который спровоцировал решение Европейского союза наложить санкции на энергетический сектор России, ввиду чего страны Европы лишились российского топлива. Журналистка WP выразила уверенность, что доходы Осло от продажи нефти возросли именно за счёт теневых поставок энергоносителей государствам ЕС.