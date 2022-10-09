Студентки президенту Ирана: Пошел вон!

"Вон", "уходи" - в том числе такие приветствия были произнесены студентками президенту Ирана Эбрагиму Раиси, когда он посетил кампус университета Альзахра в Тегеране.

В течение нескольких недель по всей стране проходят акции протеста после гибели 22-летней Махсы Амини, погибшей при невыясненных обстоятельствах после ареста так называемой полицией нравов.

Протесты, вспыхнувшие в Иране в середине сентября после гибели 22-летней Махсы Амини, арестованной так называемой полицией нравов, набирают обороты и стали, по мнению экспертов, одним из самых серьезных вызовов режиму за всю историю Исламской Республики.

Во время массовой демонстрации в субботу, 8 октября, силы безопасности открыли огонь по протестующим и применили слезоточивый газ в городах Санандадж и Сакез , сообщила иранская правозащитная организация Hengaw.

В свою очередь в Тегеране прошли акции протеста, в том числе. в кампусе университета Альзар. Там студентки, сняв хиджабы, криками приветствовали президента страны Эбрахима Раиси. Женщины скандировали лидеру Ирана: "вон", "уходи".

Президент, в свою очередь, во время выступления процитировал стихотворение, в котором протестующих сравнил с мухами. Он добавил, что демонстранты "воображают, что могут достичь своих злых целей в университетах", но "студенты и преподаватели этого не допустят".

Махсу Амини задержали в середине сентября за "неподходящий головной убор". Позже молодая женщина при невыясненных обстоятельствах впала в кому и скончалась в больнице. По словам семьи Амини, ее избили сотрудники полиции нравов.

Правозащитные организации сообщают, что во время протестов более 150 человек были убиты, сотни ранены и тысячи арестованы силами безопасности. Правительство назвало протесты заговором врагов Ирана, в том числе США.