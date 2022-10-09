Движение поездов и авто по Крымскому мосту восстановлено, утром 9 октября по нему проедут 12 пассажирских составов
2022-10-09
08:41
Первый поезд РЖД проехал по Крымскому мосту после взрыва, разрушившего его часть в субботу, 8 октября, сообщает агентство РИА Новости.
Россияне также восстановили движение товарных составов, а частично и автомобилей. Авто используют вторую, неповрежденную линию пересечения.
Согласно расписанию, первый пассажирский поезд из Симферополя в Москву должен был отправиться в субботу вечером. Россияне планировали, что 12 пассажирских поездов пересекут Керченский пролив утром в воскресенье.
По данным источников в РФ, движение грузовых поездов по Крымскому мосту также восстановлено.
Ранее частично было разрешено автомобильное движение и проезд легковых автомобилей по одной неповрежденной дороге.
В результате взрыва в субботу утром, 8 октября, в воду обрушился большой участок второго автополотна.
СК России сообщил, что в результате инцидента погибли три человека.
Опубликовано: Николай Скира
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