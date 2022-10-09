Российские водолазы осматривают Крымский мост, пострадавший от теракта

Российские водолазы в воскресенье осмотрят повреждения, нанесенные мощным взрывом на автомобильном и железнодорожном мосту в Крым.

Российские информационные агентства цитируют вице-премьера Марата Хуснуллина, который сообщил, что водолазы приступят к работе в 06:00 утра.

Ожидается, что более детальное обследование над ватерлинией будет завершено к концу дня.

Если первые результаты будут доступны в воскресенье, следствие сможет сделать окончательное заключение о причинах обрушения конструкций моста.