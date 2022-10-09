Российские водолазы осматривают Крымский мост, пострадавший от теракта
2022-10-09
09:04
Российские водолазы в воскресенье осмотрят повреждения, нанесенные мощным взрывом на автомобильном и железнодорожном мосту в Крым.
Российские информационные агентства цитируют вице-премьера Марата Хуснуллина, который сообщил, что водолазы приступят к работе в 06:00 утра.
Ожидается, что более детальное обследование над ватерлинией будет завершено к концу дня.
Если первые результаты будут доступны в воскресенье, следствие сможет сделать окончательное заключение о причинах обрушения конструкций моста.
Опубликовано: Тарас Медведев
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Российские водолазы осматривают Крымский мост, пострадавший от теракта
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