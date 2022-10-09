Водолазы начали исследование повреждений Крымского моста
2022-10-09
09:16
В воскресенье утром, 9 октября, водолазы приступили к исследованию повреждений, причиненных субботним взрывом на Крымском мосту, сообщает ТАСС.
Накануне президент России Владимир Путин поручил ФСБ усилить охрану моста и инфраструктуры самого полуострова.
Вице-премьер России Марат Чуснуллин сообщил, что результаты работы водолазов будут известны к концу дня. Они приступили к работе в воскресенье утром.
"Ситуация управляемая, она неприятная, но не фатальная. Конечно, эмоции вспыхнули, и есть здоровая потребность отомстит", - заявил глава Крыма Сергей Аксенов, слова которого цитирует Reuters.
Он подчеркнул, что запасов топлива в Крыму хватит на месяц, а продуктов — более чем на два.
Министерство обороны России заявило, что российские военные на юге Украины могут быть "полностью снабжены" существующими сухопутными и морскими путями.
Агентство Reuters также сообщает, что Владимир Путин распорядился усилить охрану Крымского моста и самого полуострова. В первую очередь речь идет об инфраструктуре, снабжающей Крым газом и электроэнергией. ФСБ будет отвечать за укрепление безопасности.
Взрыв грузовика на автомобильной нити Крымского моста произошел 8 октября через несколько минут после 6 по московскому времени. В результате произошло возгорание семи цистерн, стоявших на железнодорожном полотне.
Во второй половине дня было возобновлено движение легковых автомобилей и автобусов. По словам главы Крыма Сергея Аксенова, автомобили проходят досмотр. Движение поездов также было восстановлено. СК России расследуют происшествие.
Опубликовано: Николай Скира
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