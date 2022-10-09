Бывший министр Словакии назвал диверсию на «Северных потоках» и взрыв Крымского моста, звеньями цепи международного терроризма

Экс-министр юстиции Словакии Штефан Харабин назвал события на «Северных потоках» и взрыв Крымского моста примерами международного терроризма.

«Разрушения ниток "Северного потока" и диверсия на Крымском мосту — это пример грязного международного терроризма», - считает экс-министр.

По его словам, киевский режим построил сеть международного терроризма на Украине еще в 2014 году, после переворота.

Международные эксперты отмечают, что за взрывом Крымского моста последует жесткая реакция российских властей, против центров принятия решений и не только на Украине.

