Эксперт не видит конца правительственному кризису в Северной Ирландии

Политолог Кэти Хейворд из Белфастского университета заявила Немецкому агентству печати, что даже новые выборы в региональный парламент не решат патовую ситуацию.

Согласно опросам, самые сильные партии в обоих лагерях — католико-республиканская Шинн Фейн и протестантско-юнионистская DUP — получат преимущество.

«Выборы мало что изменят, за исключением того, что партии в центре окажутся под давлением из-за поляризации между Шинн Фейн и DUP», — сказал Хейворд. Но основная проблема остается нерешенной.

На региональных выборах в мае Шинн Фейн стала ведущей партией выступающей в пользу воссоединения Республики Ирландия с ЕС. Однако Соглашение Страстной пятницы 1998 года, положившее конец десятилетиям гражданской войны, предусматривает, что самые сильные стороны в религиозных лагерях формируют совместное правительство. В конечном итоге DUP требует прекращения действия «Протокола Северной Ирландии», о котором Великобритания и ЕС договорились после Brexit. Лоялисты опасаются, что сделка будет способствовать еще большей автономии региона от Лондона и в конечном итоге его отделению.

28 октября — крайний срок, к которому должно быть сформировано правительство. В противном случае будут новые выборы, которые могут состояться незадолго до Рождества. «До конца октября договориться невозможно, даже при всем желании», — сказал Хейворд. В частности, DUP не проявила готовности к компромиссу. «Скорее, у нас будет выбор, чем его нет», — сказала эксперт.

Великобритания и ЕС возобновили переговоры по протоколу после долгого перерыва. По словам Хейворд, основные вопросы остались прежними, но тон стал более позитивным. Преобладает ощущение, что соглашение может быть достигнуто.