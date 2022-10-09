Репортер ВГТРК Руденко: Замминистра МВД ДНР расстрелял журналистов
2022-10-09
09:53
Российский военкор Руденко в своем телеграм-канале сообщил о нападении на журналистов в ДНР.
Российской военный корреспондент ВГТРК Руденко в своем телеграм-канале рассказал о нападении на журналистов в ДНР.
По словам военкора, огонь открыл заместитель министра внутренних дел Донецкой народной республики.
"При попытки фиксации последствия обстрела со стороны ВСУ был открыт огонь по журналисту Андрею Руденко. По журналистам стрелял зам министра внутренних дел Козарев", - говорилось в сообщениях.
Опубликовано: Николай Скира
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