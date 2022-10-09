Власти Ирана проводят антикризисное заседание на фоне массовых протестов, захлестнувших страну

Из-за продолжающихся массовых протестов в Иране политическое руководство страны собралось на антикризисную встречу.

Сообщается, что заседание проходит с участием президента Ирана Эбрагима Раиси, спикера парламента и главы судебной власти. В совместном пресс-релизе Офиса президента в воскресенье они призвали народ сохранять национальное единство и противостоять «враждебным заговорам» врагов исламской системы.

Протестующие начали совершать кибератаки на правительственные ресурсы. Ежедневная газета Schargh сообщила в воскресенье, что два канала государственной телекомпании IRIB были взломаны. По словам Шарга, в субботу вечером выпуск новостей был ненадолго прерван, и были показаны фотографии некоторых женщин, погибших в ходе протестов. Был показан лозунг «Вставай и присоединяйся к нам». Ответственность за взлом взяла на себя хакерская группа Anonymous.

По словам очевидцев, протесты продолжились в ночь на воскресенье. Соответственно, готовность к насилию значительно возросла с обеих сторон. Сообщается, что полиция не только применила слезоточивый газ против демонстрантов, но и стреляла в них пейнтбольными патронами.

Сообщается, что демонстранты бросали в полицейских бутылки с зажигательной смесью и поджигали передвижные полицейские участки. Молодой водитель был ранен выстрелом в голову во время демонстрации в городе Санандадж на западе Ирана. Полиция заявила, что сами протестующие застрелили его, оппоненты обвинили в смерти мужчины полицию.

После смерти 22-летнего Махсы Амини в середине сентября в Иране прошли многочисленные демонстрации. По данным наблюдателей, в связи с протестами погибли несколько десятков человек, еще больше получили ранения.

