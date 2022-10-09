В Индии застрелили тигра-людоеда, убившего 9 человек

Индийская полиция застрелила тигра, которого прозвали «людоедом Чампарана», в ходе масштабной операции с участием 200 человек, включая охотников за слонами, сообщила полиция в воскресенье.

Тигр терроризировал жителей Тигрового заповедника Валмики в Чампаране, восточная Индия, убив по меньшей мере шесть человек в течение месяца, включая женщину и ее восьмилетнего сына в прошедшую субботу. Еще до этих двух последних смертей власти назвали тигра — предположительно трех- или четырехлетнего самца — «людоедом», что означает, что его можно усыпить.

Предыдущие попытки нейтрализовать животное не увенчались успехом. «Две команды вошли в лес на двух слонах в субботу днем, а третья ждала там, где, как мы думали, должен был выйти тигр», — сообщил AFP начальник местной полиции Киран Кумар. По словам Кумара, команде из восьми снайперов и около 200 сотрудников лесного департамента потребовалось почти шесть часов, чтобы завершить операцию.

Защитники природы отмечают быстрое расширение человеческих поселений вокруг лесов и основных мест обитания тигров и слонов в дикой природе. Этот фактор стал источником увеличения столкновений между людьми и животными в некоторых частях Индии. По данным правительства, в период с 2014 по 2019 год в Индии в результате нападения тигров погибло почти 225 человек.