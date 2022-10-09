США объявляют Китаю «чиповую войну» и строят завод за $100 млрд
2022-10-09
11:21
Между США и Китаем идет постоянная борьба за производство передовых чипов. В настоящее время китайцы имеют монополию на их производство.
Американская корпорация Micron хочет изменить это, построив крупнейший завод по производству полупроводников в США. Это делается для того, чтобы западный мир стал независимым от диктата китайского производства.
Компания Micron Technology обнародовала план строительства крупнейшего в мире завода по производству полупроводников для компьютерных микросхем. Запланированные инвестиции в размере 100 миллиардов долларов уже говорят о масштабах затеи.
Завод должен быть построен в ближайшие 20 лет. Затраты и время, необходимые для эксплуатации, астрономические, но в итоге они могут окупиться. Запуск такой фабрики мог бы полностью изменить рынок производства чипов в мире, освободив мир от китайской монополии, которая недавно нарушила поставки этой ключевой технологии.
Текущая ситуация с производством чипов для наиболее часто используемых продуктов довольно пессимистична. Практически во всех наших компьютерах, бытовой технике и автомобилях используются микросхемы китайского производства.
Зависимость производства от такой техники, столь важная для сегодняшнего дня, крайне опасна. В результате очень легко прервать производство микросхем и, таким образом, поставку основных электронных продуктов.
Пока неизвестно, сколько полупроводников в среднем будет выпускать гигафабрика, но с учетом заявленного масштаба проекта наверняка достаточно, чтобы он мог угрожать даже китайской монополии. На данный момент Micron планирует завершить первую фазу проекта стоимостью 20 миллиардов долларов к концу десятилетия, введя в эксплуатацию завод. В ближайшие 20 лет они планируют полностью ввести его в строй.
Конечно, от слов о грандиозных планах до реальных дел может пройти некоторое время. Тем не менее, если Micron реализует хотя бы небольшую часть плана, у нее есть шанс фактически положить конец монополии Китая на чипы и, таким образом, избежать шантажа доступом к ключевым технологиям.
Опубликовано: Николай Скира
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