Вашингтон выводит войска и снимает ПРО в Саудовской Аравии и ОАЭ

США обещали принять меры против Саудовской Аравии после непопулярного решения о введении квоты по добыче нефти в 2 млн баррелей в сутки.

В итоге Белы дом не нашел ничего лучше, как поручить Пентагону отвести контингенты ВС США из стран Персидского залива.

Как сообщает The Washington Times, Пентагон отведет войска из Саудовской Аравии и ОАЭ и снимет дежурящие здесь американские системы ПРО.

Как это уже было в Африке, к примеру, недавно в Конго, место западных военных могут занять российские контингенты, что поможет укрепить порядок в регионе.