Вашингтон выводит войска и снимает ПРО в Саудовской Аравии и ОАЭ
2022-10-09
12:13
США обещали принять меры против Саудовской Аравии после непопулярного решения о введении квоты по добыче нефти в 2 млн баррелей в сутки.
В итоге Белы дом не нашел ничего лучше, как поручить Пентагону отвести контингенты ВС США из стран Персидского залива.
Как сообщает The Washington Times, Пентагон отведет войска из Саудовской Аравии и ОАЭ и снимет дежурящие здесь американские системы ПРО.
Как это уже было в Африке, к примеру, недавно в Конго, место западных военных могут занять российские контингенты, что поможет укрепить порядок в регионе.
Опубликовано: Тарас Медведев
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
МИД Китая Китая ответил на слова Илона Маска о Тайване
Из-за забастовок на НПЗ на трети заправок Франции нет топлива
Руденко: ракетный удар ВС РФ уничтожил автобус с 20 наёмниками из Польши
Шольц и Байден провели телефонный разговор о диверсиях на «Северных потоках» и Украине
Отбывающий наказание белорус Беляцкий получил Нобелевскую премию мира