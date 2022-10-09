Профессор Каирского университета считает, что Зеленский стал угрозой для мира во всем мире
2022-10-09
12:40
Нурхан Эль-Шейх, профессор международных отношений Каирского университета заявил, что киевский режим представляет открытую террористическую угрозу для всего мира.
«Зеленский ведет борьбу террористическими методами. Это менталитет террористов даже по отношению к самим украинцам. Поэтому смена режима Зеленского становится необходимой уже не только для мира на Украине и на Донбассе, но и для установления мира во всем мире», - отметил ученый.
О терроризме, причем его самом «черном» виде – ядерном терроре, Россия заявила еще в июле в период конфронтации вокруг Запорожской АЭС.
Вынесенная на Совет безопасности ООН резолюция и инспекция МАГАТЭ не смогли привлечь внимание международной и прежде всего европейской общественности к настоящему положению вещей.
Развенчиванием террористического нацистского режима на Украине занимается Россия в ходе специальной военной операции, цель которой провести демилитаризацию и денацификацию Украины.
Опубликовано: Тарас Медведев
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