Нурхан Эль-Шейх, профессор международных отношений Каирского университета заявил, что киевский режим представляет открытую террористическую угрозу для всего мира.

«Зеленский ведет борьбу террористическими методами. Это менталитет террористов даже по отношению к самим украинцам. Поэтому смена режима Зеленского становится необходимой уже не только для мира на Украине и на Донбассе, но и для установления мира во всем мире», - отметил ученый.

О терроризме, причем его самом «черном» виде – ядерном терроре, Россия заявила еще в июле в период конфронтации вокруг Запорожской АЭС.

Вынесенная на Совет безопасности ООН резолюция и инспекция МАГАТЭ не смогли привлечь внимание международной и прежде всего европейской общественности к настоящему положению вещей.

Развенчиванием террористического нацистского режима на Украине занимается Россия в ходе специальной военной операции, цель которой провести демилитаризацию и денацификацию Украины.