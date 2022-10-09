В Париже собрался многотысячный митинг за выход Франции из НАТО
2022-10-09
12:55
Жители Парижа вышла на митинг и требуют выхода страны из рядов альянса НАТО.
В столице Франции Париже тысячи людей вышли на одну из площадей города и устроили митинг.
Как сообщается, люди выкрикивают лозунги с требованием выхода страны из рядов cевероатлантического альянса НАТО.
Также протестующие требуют отставки действующего президента страны Эммануэля Макрона.
"В Париже проходит манифестация с требованием отставки Макрон", - говорится в сообщении РИА Новости.
Опубликовано: Николай Скира
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