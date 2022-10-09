Марго Робби благословляет Леди Гагу на роль Харли Куинн в "Джокере 2"
2022-10-09
13:18
Марго Робби очень взволнована тем, что Леди Гага, как сообщается, взяла на себя роль Харли Куинн в предстоящем сиквеле “Джокера”, но считает, что Она сделает с этим что-то невероятное.
В то время как в сообщениях утверждается, что Гага берет на себя роль Харли Куинн, ни Warner Bros. или Гага подтвердила, какого персонажа она играет.
Робби воплотил Харли в прямом эфире на большом экране в “Отряде самоубийц” и повторил эту роль в “Хищных птицах” и “Отряде самоубийц”.
“Это делает меня такой счастливой, потому что я с самого начала сказала, что все, чего я хочу, - это чтобы Харли Куинн была одним из таких персонажей.…как Макбет или Бэтмен, они всегда переходят от великого актера к великому актеру ”, - сказал Робби MTV News в видеоинтервью.
“Кто-то должен сыграть своего Бэтмена, или кто-то должен сыграть своего Макбета”.
"Джокер: свадьба вдвоем" откроется в кинотеатрах 4 октября 2024 года от Warner Bros.
Опубликовано: Игнат Ветров
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