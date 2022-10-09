People: рэпера Канье Уэста заблокировали в Twitter из-за антисемитского поста
2022-10-09
13:59
Издание People сообщает, что известного рэпера Канье Уэста заблокировали в социальной сети Twitter после антисемитского поста. Ранее исполнителя заблокировали в социальной сети Instagram.
После блокировки рэпера Канье Уэста в социальной сети Instagram (запрещенной на территории РФ, принадлежащей компании Meta, признанной экстремистской), американский исполнитель вернулся в социальную сеть Twitter. Как выяснилось, ненадолго.
Уэста заблокировали в Twitter из-за антисемитского поста. Кроме того, ранее опубликованные посты рэпера удалена. Официальная причина таких действий модераторов состоит в том, что он нарушил правила пользования социальной сети, однако какое именно высказывание является антисемитским не уточняется.
Незадолго до блокировки Канье Уэст опубликовал скриншот переписки с рэпером Пи Дидди, в котором он обвинял последнего в том, что им якобы управляют евреи. В свою очередь Пи Дидди написал, что «Иисус — еврей».
Ранее еврейский комитет США назвал Уэста демонстрирующим «антисемитские клише, такие как жадность и контроль». Комитет призвал рэпера научится доносить свою точку зрения не прибегая к антисемитизму.
Опубликовано: Кирилл Серебренников
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