People: рэпера Канье Уэста заблокировали в Twitter из-за антисемитского поста

Издание People сообщает, что известного рэпера Канье Уэста заблокировали в социальной сети Twitter после антисемитского поста. Ранее исполнителя заблокировали в социальной сети Instagram.

После блокировки рэпера Канье Уэста в социальной сети Instagram (запрещенной на территории РФ, принадлежащей компании Meta, признанной экстремистской), американский исполнитель вернулся в социальную сеть Twitter. Как выяснилось, ненадолго.

Уэста заблокировали в Twitter из-за антисемитского поста. Кроме того, ранее опубликованные посты рэпера удалена. Официальная причина таких действий модераторов состоит в том, что он нарушил правила пользования социальной сети, однако какое именно высказывание является антисемитским не уточняется.

Незадолго до блокировки Канье Уэст опубликовал скриншот переписки с рэпером Пи Дидди, в котором он обвинял последнего в том, что им якобы управляют евреи. В свою очередь Пи Дидди написал, что «Иисус — еврей».

Ранее еврейский комитет США назвал Уэста демонстрирующим «антисемитские клише, такие как жадность и контроль». Комитет призвал рэпера научится доносить свою точку зрения не прибегая к антисемитизму.