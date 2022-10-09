Иран призвал к единству шиитов и сунитов
2022-10-09
14:14
Неделя исламского единства, как никогда ранее может стать важной для мусульманского мира, сообщил в воскресенье глава парламента Ирана Мохаммад Бакер Калибаф агенству ИРНА.
Вместе с поздравлением с годовщиной рождения Пророка Мухаммеда спикер парламента передал единоверцам послание о необходимости объединения перед вызовами современности.
«Мы были свидетелями этого единства во время Священной обороны и других инцидентов в Иране, когда… сунниты и шииты присутствовали во всех аспектах и сделали Иран сильнее, чем раньше», — сказал Калибаф.
Иран в течение месяца испытывает волнения, вызванные протестами против смерти 22-летней курдистанки Махсы Амини. Полиция отмечает, что ее смерть наступила по естественным причинам из-за болезни.
Правительство Ирана уверено, что за многотысячными антигосударственными митингами в исламском государстве стоят западные спецслужбы, которые пытаются свергнуть власть в стране под лозунгами демократии.
Опубликовано: Тарас Медведев
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