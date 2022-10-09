В Кремле поддержали решение ОПЕК+ по сокращению добычи нефти

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что решение ОПЕК+ о сокращении добычи нефти на 2 миллиона баррелей в сутки — «победа здравого смысла».

Песков подчеркнул, что не склонен говорить «это какая-то наша победа», однако решение о сокращении добычи нефти, принятое ОПЕК+ 5 октября 2022 года, определенно «победа здравого смысла». Об этом он сообщил в телепередаче «Москва. Кремль. Путин».

По мнению Пескова, на решение ОПЕК+ повлияли и визиты президента Российской Федерации Владимира Путина в ОАЭ и Саудовскую Аравию в 2019 году. Именно тогда были проработаны варианты о наращивании и сокращении добычи нефти странами производителями и экспортерами.

В США придерживаются противоположного мнения о сокращении добычи нефти на 2 миллиона баррелей в сутки. Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что американская сторона уже начала рассматривать варианты ответа по отношению к ОАЭ и Саудовской Аравии.

В Вашингтоне также отметили, что президент США Джо Байден разочарован решением ОПЕК+. При этом американская пресса уже заявила, что визиты Байдена в ОАЭ и Саудовскую Аравию ровным счетом не дали никаких результатов.