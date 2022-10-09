Израиль фактически захватил газовое месторождение Кариш в спорных водах Средиземного моря

Несмотря на отсутствие договоренности с Ливаном в споре о будущей морской границе, газовое месторождение Кариш в Средиземном море уже подключено к национальной системе добычи Израиля.

Британско-греческая компания Energean объявила в воскресенье, что в рамках испытаний газ впервые транспортировался в обратном направлении, то есть от побережья к платформе. Речь пока идет не о начале добычи газа, а об испытании систем.

Газовое месторождение является частью спора по поводу морского района, на который Израиль и Ливан претендуют как на исключительную экономическую зону. Многолетний конфликт по поводу прохождения границы обострился после открытия запасов природного газа. Израиль хочет, как можно скорее начать добычу газа на месторождении Кариш. Ливанское шиитское ополчение «Хезболла» охарактеризовало начало финансирования до заключения соглашения как «красную линию». В начале июля Израиль сбил несколько беспилотников «Хизбаллы» на платформе.

Надежды на быстрое урегулирование спора между воюющими странами из-за их морских границ совсем недавно не оправдались. Однако, по сообщениям СМИ, переговоры продолжаются. В четверг Израиль отклонил предложенные Ливаном поправки к компромиссному предложению США. Есть опасения, что срыв переговоров, длящихся уже около двух лет, может привести к дальнейшему обострению напряженности в регионе. 1 ноября в Израиле пройдут парламентские выборы.