Международная садоводческая выставка в Нидерландах завершилась финансовым крахом

Международная садоводческая выставка Floriade Expo 2022 в Алмере, Нидерланды, завершилась в воскресенье финансовым фиаско.

По данным общественного вещателя Omroep Flevoland, убытки города составляют почти 100 миллионов евро. В качестве основной причины организаторы назвали разочаровывающе малое количество посетителей.

Прогнозы предполагали два миллиона посетителей во время шестимесячной выставки, в конце концов речь шла о максимуме в 680 000 человек.

«Приходит слишком мало людей. Это большое разочарование и финансовая драма», — заявили в июне городские власти Алмере и ушли в отставку. По словам критиков, цена входного билета в 29 евро (19 евро для детей в возрасте от четырех до двенадцати лет) многие сочли слишком высокой. Организаторы сослались на высокую инфляцию и коронавирус.

Седьмое издание «Флориады», выставки-ярмарки, которая проводится каждые десять лет в разных местах в Нидерландах, проходило под девизом «Растущие зеленые города». В туристической рекламе выставки, открытой королем Виллемом-Александром в апреле, говорилось: «Познакомьтесь с городами завтрашнего дня и узнайте, как Нидерланды делают свои города более зелеными, устойчивыми и пригодными для жизни».

Помимо прочего, на 60 га земли предлагались 40 презентаций страны, большой тепличный комплекс и канатная дорога через парк. Германию представила «Биотопия» — павильон из деревянных кубиков, заросший растениями. Катар представил способы сделать пустыни более зелеными. Китай построил бамбуковый сад. Нидерланды продемонстрировали, среди прочего, биологические строительные материалы, такие как полы из семян шпината.

Директор «Флориады» Ханс Баккер сказал газете De Telegraaf, что финансирование предстоящей Всемирной садоводческой выставки в 2032 году должно быть тщательно продумано: «Недопустимо, чтобы такой дефицит был полностью за счет сообщества. Садоводческий сектор, штат и провинции должны взять на себя часть риска во время следующего выпуска «Флориады»».