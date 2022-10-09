В Конго неизвестные похитили трех детенышей шимпанзе и требуют шестизначный выкуп у дирекции приюта для животных

Три детеныша шимпанзе были похищены из приюта в Демократической Республике Конго, похитители требуют крупный выкуп за освобождение маленьких приматов, сообщает в воскресенье ряд источников.

«Похитители требуют шестизначную сумму за возвращение детенышей шимпанзе. Это безумие! У нас нет этой суммы, переговоры ведутся по телефону, а дело находится в суде», — заявил AFP Франк Шантеро, менеджер и основатель неправительственной организации JACK, которая управляет приютом для животных в Лубумбаши, столице провинции Верхняя Катанга (юго-восток ДРК). По словам источника, близкого к делу, заявленная сумма составляет 200 тысяч долларов.

«То, что происходит с нами, беспрецедентно в мире сохранения человекообразных обезьян», — отметил Франк Шантеро в видео, размещенном на странице JACK в Facebook после похищения. Он добавил, что это требование выкупа является «первым».

«12 сентября, в 3 часа ночи, ворам удалось захватить трех детенышей-сирот шимпанзе — Монгу, Сезара и Хусейна, спасенных от браконьерства и контрабанды, выращенных в питомнике», — пояснил хранитель.

«Двумя днями ранее, — продолжает он, — мы обнаружили, что сервер записи камеры наблюдения был украден. На следующий день директор сменил замки на всех вольерах и клетках животных, кроме клетки детенышей шимпанзе. Затем мы заметили исчезновение трех детенышей шимпанзе из пяти, живших в вольере. Днем воры позвонили с требованием выкупа».

Видео, на котором маленькие шимпанзе находятся в комнате с кирпичными стенами, усыпанной отходами, также было обнародовано похитителями, которые, по словам Франка Шантеро, также угрожали его семье.

4 октября бельгийский фонд защиты животных «Фонд Паири Дайза» объявил о сборе пожертвований для дальнейшего укрепления безопасности JACK и для обеспечения ухода за 102 другими приматами в заповеднике.