1 000 бойцов частной военной компании Вагнера стремятся удержать город Сватово

По сообщению Института по изучению войны один из ключевых пунктов всего российско-украинского фронта город Сватово будут защищать примерно 1 000 солдат из ЧВК Вагнера.

В процессе продолжающегося наступления украинских войск в Сватовском районе Луганской области было освобождено 6 сел. Об этом поведал глава Луганской военной областной администрации Сергей Гайдай.

От освобожденного сегодня к 15 часам дня села Стельмаховка до города Сватово расстояние составляет примерно 20 км.

Этот город является одним из ключевых опорных пунктов российской армии, поскольку его падение даст возможность войскам украины провести операции по окружению Северодонецка и Лисичанска.