Греция и Египет отвергают турецко-ливийское соглашение о разведке углеводородов
2022-10-09
18:09
Министры иностранных дел Египта и Греции сочли незаконным меморандум о разведке углеводородов в ливийских водах, подписанный между Ливией и Турцией, сообщает AFP в воскресенье, 9 октября.
«Это соглашение угрожает стабильности и безопасности в Средиземноморье», — заявил в Каире министр иностранных дел Греции Никос Дендиас.
Триполи, по заявлению министра, не обладает необходимым суверенитетом над этой территорией, чтобы заключить такое соглашение, которое, следовательно, является «незаконным и неприемлемым».
Кроме того, добавил его египетский коллега Самех Шукри, с истекшим мандатом «правительство Триполи не имеет легитимности для подписания соглашений». С марта два соперничающих правительства борются за власть в Ливии, после восстания, приведшего к падению Муаммара Каддафи в 2011 году.
Меморандум о взаимопонимании, подписанный в прошлый понедельник в Триполи высокопоставленной турецкой делегацией, появился после подписания в 2019 году соглашения о делимитации морских пространств, посредством которого Анкара заявляет права на большие территории в восточном Средиземноморье.
Греция и Египет, а также Кипр считают, что это соглашение нарушает их экономические права в секторе, где в последние годы были обнаружены огромные месторождения газа.
«Мы будем использовать все законные средства для защиты наших прав», — предупредил Никос Дендиас.
ЕС осуждает новую морскую делимитацию с 2019 года, а Париж счел меморандум между Триполи и Анкарой «не соответствующим международному праву». В обмен на соглашение 2019 года Турция помогла правительству в Триполи отразить в июне 2020 года наступление своего соперника маршала Халифы Хафтара. Анкара отправила военных советников и беспилотники, нанеся ряд поражений силам маршала, поддерживаемым Россией и региональными соперниками Анкары, включая Объединенные Арабские Эмираты и Египет.
Опубликовано: Тарас Медведев
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