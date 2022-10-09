Греция и Египет отвергают турецко-ливийское соглашение о разведке углеводородов

Министры иностранных дел Египта и Греции сочли незаконным меморандум о разведке углеводородов в ливийских водах, подписанный между Ливией и Турцией, сообщает AFP в воскресенье, 9 октября.

«Это соглашение угрожает стабильности и безопасности в Средиземноморье», — заявил в Каире министр иностранных дел Греции Никос Дендиас.

Триполи, по заявлению министра, не обладает необходимым суверенитетом над этой территорией, чтобы заключить такое соглашение, которое, следовательно, является «незаконным и неприемлемым».

Кроме того, добавил его египетский коллега Самех Шукри, с истекшим мандатом «правительство Триполи не имеет легитимности для подписания соглашений». С марта два соперничающих правительства борются за власть в Ливии, после восстания, приведшего к падению Муаммара Каддафи в 2011 году.

Меморандум о взаимопонимании, подписанный в прошлый понедельник в Триполи высокопоставленной турецкой делегацией, появился после подписания в 2019 году соглашения о делимитации морских пространств, посредством которого Анкара заявляет права на большие территории в восточном Средиземноморье.

Греция и Египет, а также Кипр считают, что это соглашение нарушает их экономические права в секторе, где в последние годы были обнаружены огромные месторождения газа.

«Мы будем использовать все законные средства для защиты наших прав», — предупредил Никос Дендиас.

ЕС осуждает новую морскую делимитацию с 2019 года, а Париж счел меморандум между Триполи и Анкарой «не соответствующим международному праву». В обмен на соглашение 2019 года Турция помогла правительству в Триполи отразить в июне 2020 года наступление своего соперника маршала Халифы Хафтара. Анкара отправила военных советников и беспилотники, нанеся ряд поражений силам маршала, поддерживаемым Россией и региональными соперниками Анкары, включая Объединенные Арабские Эмираты и Египет.

