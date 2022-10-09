ООН осуждает «ужасное убийство» 15 мигрантов в Ливии

Миссия ООН по поддержке в Ливии в воскресенье осудила «отвратительное убийство не менее 15 мигрантов и просителей убежища в ливийском городе Сабрата, призвав «привлечь виновных к ответственности».

Пятнадцать тел мигрантов, некоторые обгоревшие, были обнаружены в пятницу на побережье Сабраты (70 км от столицы Триполи), важного отправного пункта для тысяч людей, которые каждый год стремятся добраться до итальянского побережья.

«Одиннадцать обгоревших тел были обнаружены внутри пришвартованной лодки, а еще четыре тела с травмами были обнаружены снаружи», — говорится в заявлении миссии ООН в Ливии.

«Хотя точные обстоятельства еще предстоит установить, считается, что убийства произошли в результате вооруженных столкновений между соперничающими торговцами людьми», — говорится в заявлении ООН, которая призвала ливийские власти «гарантировать быстрое, независимое и прозрачное расследование для привлечения всех преступников к уголовной ответственности».

По сообщениям местных СМИ, эти мигранты, в основном из стран Африки к югу от Сахары, были убиты в четверг в результате перестрелки между контрабандистами.

Согласно тем же источникам, в пятницу одна из групп контрабандистов, участвовавших в споре, подожгла лодку.