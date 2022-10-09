В Германии неизвестные заминировали железнодорожный вокзал
2022-10-09
18:20
Самодельное взрывное устройство было заложено в воскресенье на вокзале в Штраусфурте недалеко от Эрфурта.
Свидетель обнаружил подозрительный предмет рядом с платформой в воскресенье утром, сообщила полиция в воскресенье.
Затем район станции был оцеплен на большой территории.
По данным полиции, взрывное устройство было изъято и обезврежено. Пока неизвестно, кто поместил туда предмет и зачем.
Опубликовано: Тарас Медведев
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