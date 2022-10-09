В Германии неизвестные заминировали железнодорожный вокзал

Самодельное взрывное устройство было заложено в воскресенье на вокзале в Штраусфурте недалеко от Эрфурта.

Свидетель обнаружил подозрительный предмет рядом с платформой в воскресенье утром, сообщила полиция в воскресенье.

Затем район станции был оцеплен на большой территории.

По данным полиции, взрывное устройство было изъято и обезврежено. Пока неизвестно, кто поместил туда предмет и зачем.