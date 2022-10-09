Российская лауреатка Нобелевской премии мира Щербакова выступила за победу Украины
2022-10-09
20:42
Для российской лауреатки Нобелевской премии мира Ирины Щербаковой есть только один возможный конец войны в Украине, сообщает Немецкое агентство печати в воскресенье, 9 октября.
«Я убежден, что эта война может закончиться только победой Украины», — сказал историк в воскресенье в речи о демократии по случаю годовщины Мирной революции в Лейпциге. Только это вернет мир в Европу. Щербакова является соучредителем правозащитной организации «Мемориал», которая в пятницу была удостоена Нобелевской премии мира.
«Мы получаем награду с тяжелым сердцем, потому что приходится признать, что мы не достигли своей цели — смириться с преступлениями советского государства, чтобы они больше не повторялись», — сказала Щербакова.
«Теперь мы должны задуматься, почему наши голоса были слишком слабыми, почему российское общество не хотело слушать нас, когда мы говорили о преступлениях и зверствах (...)», — сказала Щербакова.
Нобелевская премия мира также является признанием и памятью миллионов жертв государственного террора. «И эта борьба за людей сегодня важнее, чем раньше», — сказала Щербакова. Премия была вручена организации «Мемориал», которая в настоящее время запрещена в России, вместе с находящимся в заключении белорусским адвокатом-правозащитником Алесем Беляцким и Украинским центром гражданских свобод.
Опубликовано: Тарас Медведев
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