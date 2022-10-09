Президент Бразилии Болсонару поблагодарил звезду футбола Неймара за поддержку его кандидатуры на выборах

Президент Бразилии Жаир Болсонару поблагодарил звезду футбола Неймара за его поддержку в воскресенье, за три недели до второго тура президентских выборов против Лулы.

«Неймар, спасибо. Спасибо за вашу заботу не о моей судьбе, а о судьбе вашей страны. Я простой солдат. Вы на вершине», — сказал глава государства в ходе более чем четырехчасового интервью на Youtube-канале Pilhado.

«Неймар живет за границей (в Париже), он видит, что происходит в мире. Он должен сказать себе: я ни в чем не нуждаюсь, но я не хочу, чтобы мои близкие страдали, как жители латиноамериканских стран, управляемых левыми, таких как Венесуэла, Аргентина, Чили или Никарагуа.

«Он не боится разоблачать себя, и у него огромное количество поклонников среди молодых людей, которые голосуют впервые на этих выборах», — отметил политик.

Звездный нападающий Paris SG выступил в поддержку крайне правого президента за три дня до первого тура президентских выборов, улыбаясь, имитируя предвыборный джингл в видео на TikTok.

Бразильский лидер также воспользовался эфиром, чтобы в очередной раз назвать своего соперника по второму туру, левого экс-президента Луиса Инасиу Лулу да Силву - «вором».

«Лула превзошел Аль Капоне. Аль Капоне был карманником рядом с Лулой», — сказал он, имея в виду знаменитого гангстера, правившего криминальным миром Чикаго в 1920-е годы.

Кандидат от левых, которого опросы назвали фаворитом второго тура 30 октября, также не колеблясь атаковал своего оппонента в воскресенье: «Болсонару лжет без всяких усилий, он никогда не говорит правды», — заявил бывший сталевар на пресс-конференции.

