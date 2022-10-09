Bloomberg: из-за нехватки газа Европа вынуждена отказываться от «зеленых» планов и возвращаться к древесине
2022-10-09
21:49
На фоне резко растущей стоимости и дефицита газа в Европе, многие европейские граждане перестают поддерживать действующую политическую линию по приходу к «зеленым» возобновляемым источникам энергии.
В ряде европейских государств зафиксированы рекордные показатели покупки угля и древесины. Беспокойство по поводу возможного дефицита энергии и отключения электричества буквально толкают европейцев переключаться на «древние» источники отопления.
Экологов пугает больше не возвращение древесины, а скорее угля — он не подходит под «зеленый» источник энергии никаким образом. Однако с древесиной также существуют проблемы. Только во Франции стоимость древесных гранул выросла вдвое за последний месяц. Венгрия и вовсе запретила экспорт древесных гранул, а Румыния установила потолок цен на древесину для розжига.
Тем временем инфляция в ряде европейских государств бьет все рекорды и достигает двухзначных цифр. Исполнительный директор британской компании Certainly Wood отметил, что «Европа возвращается в старые времена, когда у людей не было отапливаемых домов — они сидели вокруг костра и согревались».
Экологи беспокоятся о том, что люди начнут жечь все, что придется под руку. Процесс сжигания древесины может привести к проблемам со здоровьем, а также навредить окружающей среде. Тем временем Европа только за последние полгода увеличила закупки угля из Африки в 14 раз.
Опубликовано: Кирилл Серебренников
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