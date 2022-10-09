Депутат Европарламента от Польши назвал своею страну виновной в миграционном кризисе на границе с Беларусью
2022-10-09
21:53
Лидер крупнейшей оппозиционной партии Польши "Гражданская платформа" (Platforma Obywatelska), депутат Европарламента Дональд Туск прокомментировал ситуацию на белорусско-польской границе, сообщает tvp.info.
Выступая в воскресенье, 9 октября на Конгрессе женщин политик заявил, что ответственность за миграционный кризис на границе несет действующее польское правительство "Объединенных правых", а не белорусская сторона.
Туск также назвал строительство забора на польско-белорусской границе "одним из величайших злодеяний".
"Сегодня мы говорили о ситуации на польско-белорусской границе. Возникли сложные темы, связанные с миграцией. Хочу поблагодарить девушек, которые идут в лес с 40-килограммовыми рюкзаками, чтобы спасать жизни людей, осужденных на смерть Польшей и действующим правительством и не позволяющим им помочь", - сказал депутат Европарламента.
Кроме того, он назвал строительство Польшей забора на границе с Беларусью "одним из величайших злодеяний".
Туск заявил, что это "была преднамеренная операция, которая была направлена на то, чтобы приравнять эффективное правоприменение или охрану границы, и беспощадное обращение с теми людьми, которым нужна помощь".
"Это величайшая ложь последних лет: государство, чтобы охранять свою границу, должно быть жестоким, безжалостным и напрочь лишенным гуманистических принципов. Никто в Польше не может умереть от холода или холода в кустах, независимо от цвета кожи. Это обязательно должно закончиться", - добавил он.
Опубликовано: Николай Скира
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