Депутат Европарламента от Польши назвал своею страну виновной в миграционном кризисе на границе с Беларусью

Лидер крупнейшей оппозиционной партии Польши "Гражданская платформа" (Platforma Obywatelska), депутат Европарламента Дональд Туск прокомментировал ситуацию на белорусско-польской границе, сообщает tvp.info.

Выступая в воскресенье, 9 октября на Конгрессе женщин политик заявил, что ответственность за миграционный кризис на границе несет действующее польское правительство "Объединенных правых", а не белорусская сторона.

Туск также назвал строительство забора на польско-белорусской границе "одним из величайших злодеяний".

"Сегодня мы говорили о ситуации на польско-белорусской границе. Возникли сложные темы, связанные с миграцией. Хочу поблагодарить девушек, которые идут в лес с 40-килограммовыми рюкзаками, чтобы спасать жизни людей, осужденных на смерть Польшей и действующим правительством и не позволяющим им помочь", - сказал депутат Европарламента.

Кроме того, он назвал строительство Польшей забора на границе с Беларусью "одним из величайших злодеяний".

Туск заявил, что это "была преднамеренная операция, которая была направлена ​​на то, чтобы приравнять эффективное правоприменение или охрану границы, и беспощадное обращение с теми людьми, которым нужна помощь".

"Это величайшая ложь последних лет: государство, чтобы охранять свою границу, должно быть жестоким, безжалостным и напрочь лишенным гуманистических принципов. Никто в Польше не может умереть от холода или холода в кустах, независимо от цвета кожи. Это обязательно должно закончиться", - добавил он.