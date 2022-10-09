Frankfurter Allgemeine: Северная Корея объяснила запуски баллистических ракет необходимостью иметь защиту от США

Корейская Народная Демократическая Республика (КНДР) официально объяснила запуски баллистических ракет в Японской море вопреки запретам ООН и санкциям многих государств.

В Северной Кореи считают, что испытания баллистических ракет и других типов оружия «продиктованы необходимостью защищаться от военных угроз, которые исходят со стороны США». Представители страны также отметили, что не будут обращать внимание на резолюцию ООН, запрещающую проводить подобные испытания в виду необходимости иметь возможность самообороны.

Представитель авиационных властей КНДР отметил, что речь идет не только о безопасности страны, они всего региона от «прямых военных угроз США, продолжающихся более 50 лет». При этом северокорейские власти не намерены скрывать намерения и дальше проводить испытания вооружения, в том числе и «запрещенных» баллистических ракет.

США отреагировали на северокорейские запуски ракет отправив авианосец «Рональд Рейган» в регион. Проблема в том, что он не вызвал беспокойства у властей КНДР, однако еще больше усилил напряженность в регионе (в частности, и так напряженные отношения между США и Китаем).

Резолюция Организации Объединенных Наций (ООН) с 2017 года запрещает КНДР проводить испытания баллистических ракет любой дальности, если они способны нести на себе ядерные боеголовки. При этом КНДР недавно объявила себя ядерной державой вопреки любым запретам.