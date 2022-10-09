Из-за забастовок на НПЗ на трети заправок Франции нет топлива
2022-10-09
22:06
Министерство энергетики Франции сообщило, что в воскресенье почти треть заправочных станций во Франции столкнулась с нехваткой топлива, поскольку на некоторых основных нефтеперерабатывающих заводах страны продолжались забастовки.
"Французское правительство высвободило больше стратегических резервов и увеличило импорт. Эти дополнительные объемы должны улучшить ситуацию в течение дня в понедельник", - сказала министр преобразования энергетики Агнес Паннье-Рунаше.
Забастовка профсоюзов CGT на нефтеперерабатывающих заводах TotalEnergies и ExxonMobil возобновилась в субботу, 8 октября, на следующий день после того, как правительство предложило провести переговоры и смягчить правила перевозки топлива танкерами в выходные дни, чтобы ослабить напряженность в поставках на станции.
В пятницу министр Панье-Рунаше сообщила о трудностях на 43% заправочных станции на севере Франции. На национальном уровне на 20% заправок ощущалась нехватка топлива. По данным министерства, у Франции есть стратегические запасы топлива на 90 дней.
Иллюстрируя ситуацию, портал еженедельника Paris Match пишет о полукилометровых очередях машин перед некоторыми заправками.
Опубликовано: Николай Скира
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