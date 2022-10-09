Newsmax: Трамп призвал к немедленным переговорам по Украине во избежание мировой войны

Телеканал Newsmax сообщает, что выступая на митинге сторонников в штате Невада, экс-президент США Дональд Трамп призвал к немедленным переговорам по Украине.

По словам Трампа, за стол переговоров по украинскому конфликту необходимо садиться «прямо сейчас во избежание начала Третьей мировой войны». Он отметил, что не исключены сотни тысяч погибших «в вооруженным конфликте между Россией и Украиной».

Трамп считает, что именно США должны потребовать немедленных переговоров и мирного завершения конфликта в Украине. В противном случае мир может прийти к новой глобальной войне.

Экс-лидер США подчеркнул, что Третья мировая война для человечества будет означать то, что от планеты Земля ничего не остается. Просто потому что «глупые люди не отдают себе отчет в том, чего действительно не понимают», так как не имеют никакого дела с мощью атома.

В заключение Дональд Трамп добавил, что люди не отдают себе отчет в своих действиях, так как не знают, как он на посту президента перестроил Вооруженные силы США и какую ядерную силу они имеют.