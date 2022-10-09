Песков опроверг сообщения о предложениях к переговорам с Западом

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что российская сторона не получала никаких предложений о переговорах с западными странами, однако сама неоднократно их предлагала.

Песков отметил, что Кремль не располагает никакой информацией о предложении Турции организовать переговоры России с США, Германией, Францией и Великобританией. Ранее о подготовки подобной встречи информация появилась в ряде российских и зарубежных источников.

Педседатель объединенного парламентского комитета Турции и ЕС Исмаил Эмрах Карайель сообщил, что турецкая сторона может принять переговорный процесс между Российской Федераций и рядом западных стран, в том числе и США. При этом он не уточнил, готовиться ли такая встреча в действительности, что породило множество слухов.

В конце сентября президент России Владимир Путин призвал правительство Украины «немедленно прекратить боевые действия» и «вернуться за стол переговоров». Однако президент Украины Владимир Зеленский заявил, что официальный Киев будет разговаривать с Москвой, «если в России будет другой президент».

До этого Зеленский утверждал документ Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины о том, что любые переговоры с Российской Федерацией и президентом страны Владимиром Путиным с украинской стороны в текущей ситуации невозможны.