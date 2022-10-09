В понедельник, 10 октября, Путин проведет срочное заседание Совета безопасности России

В понедельник, 10 октября, президент России Владимир Путин встретится с членами Совета безопасности, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

"На завтра запланировано заседание Совета безопасности", — сказал Песков, которого цитирует РИА Новости.

На вопрос, какие темы будут обсуждаться и будет ли это взрыв на Крымском мосту, он сказал, что это станет ясно после выступления президента.

Рано утром в субботу, 8 октября, на Крымском мосту раздался мощный взрыв и вспыхнул пожар . Позже российская сторона заявила, что на автомобильной части моста взорвался грузовик, от которого зажглись железнодорожные цистерны с топливом. Помимо повреждений на железнодорожной ветке моста, обрушились участки дороги на одной из автомобильных веток.

В субботу Владимир Путин подписал указ об усилении безопасности вокруг Керченского пролива. Безопасность на Крымском мосту будет курировать ФСБ, которой поручено "организовать и координировать деятельность по охране транспортного сооружения".

Как заявил в субботу днем ​​глава Крыма Сергей Аксенов, автомобили и автобусы уже могут пользоваться Крымским мостом. Также в субботу днем ​​Министерство инфраструктуры России сообщило о выдаче разрешений на движение поездов по железнодорожной части моста.