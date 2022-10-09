Nihon Keizai: Япония заявила о бессмысленности введения потолка цен на российскую нефть после сокращения добычи
2022-10-09
22:45
В Японии считают, что после решения ОПЕК+ о сокращении добычи нефти на 2 миллиона баррелей в сутки, экономические санкции против России могут оказаться бессмысленными.
После того, как нефтедобывающие страны сократят добычу, потолок цен введенный странами G7 в отношении российской нефти, окажется абсолютно бессмысленным. С большей степенью вероятности, стоимость нефти вырастет из-за сокращения добычи, а это создаст огромные препятствия в том, чтобы ограничивать доходы от продажи «черного золота» России.
С одной стороны, решение ОПЕК+ было анонсировано еще несколько недель назад, непонятны были только сроки. С другой — это фактически плевок в лицо США и ЕС от Саудовской Аравии и ОАЭ. В то время, как американцы и европейцы стремятся сократить доходы России от экспорта нефти, Ближний Восток принимает решение сократить ее добычу, что вызовет рост стоимости.
Еще за два дня до принятия окончательного решения о сокращении добычи нефти на 2 миллиона баррелей в сутки, стоимость эталонной марки Brent дошла до 88 долларов. На следующий день до 93 долларов за баррель, а в день принятия решений торговалась на уровне 94 долларов за баррель.
Ограничения стоимости российской нефти вызовет только дефицит, так как Россия попросту уйдет с европейских бирж и начнет торговать нефтью на азиатском. Япония считает, что когда дефицит станет очевидным, стоимость нефти начнет заметно и быстро расти, что только сыграет на руку российской стороне.
Опубликовано: Кирилл Серебренников
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