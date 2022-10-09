В XIX веке картофельные чипсы были доступны только богатым людям

До 1895 года это блюдо было очень дорогим, и попробовать его можно было только в ресторанах.

По преданию, впервые чипсы приготовил американский повар Джордж Крам 24 августа 1853 года в ресторане города Саратога-Спрингс.

Его клиент пожаловался на слишком толсто порезанный и потому плохо прожаренный картофель фри.

Повар был обижен, настрогал картофель максимально тонко, обильно его посолил и сильно обжарил. Так и появились первые чипсы.

Тем не менее, авторство этого рецепта спорно.

Зато достоверно известно, что долгое время это блюдо в ресторанах предлагалось только богачам, потому что было очень дорогим.

Перемены случились после того, как в 1895 году Уильям Тэппельдон из Кливленда открыл производство чипсов, после чего они стали доступными простым людям.

Однако этому человеку не удалось добиться промышленных масштабов производства.

Это смог сделать Фриман Макбет, и только в 1929 году.