Песков опроверг сообщения о встрече Путина с Советом безопасности 10 октября

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что у президента Российской Федерации Владимира Путина не запланированы двусторонние встречи с членами Совета безопасности.

При этом ранее Песков сообщил, что Путин проведет встречу с членами Совета безопасности России, однако не уточнил дату. Сразу после этого в российских СМИ начала появляться информация о двусторонних встречах 10 октября 2022 года, однако, по словам Пескова, она не соответствуют действительности.

Песков также заявил, что после своего выступления 9 октября 2022 года, Путин не планирует обращаться к россиянам в ближайшие дни с сообщением о возможном применении ядерной доктрины. По его словам, все рассуждения о том, попадает ли теракт на Крымском мосту под возможности ядерной доктрины «являются неверной постановкой вопроса».

Ранее в Кремле заявили, что президент России в ближайшее время может принять решение о переформатировании специальной военной операции в Украине в контртеррористическую операцию. При этом там подчеркнули, что такое решение может принять только российский лидер.

Предложение о переформатировании специальной военной операции в Украине в статус контртеррористической операции впервые прозвучало в Государственной думе РФ в конце августа от депутата Михаила Шеремета. Тем не менее, официально этот вопрос больше не поднимался.