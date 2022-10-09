Bloomberg: ограничение цен на российски газ усугубит положение Европы

Авторитетное информационное агентство Bloomberg сообщает, что возможное введение потолка цен на российский газ только усугубит и без того бедственное положение Европы.

Аналитики считают, что ограничение стоимости газа подтолкнет энергетический кризис к новой стадии, так как приведет к росту дефицита энергоресурсов в Европе. Причем это все будет происходить на фоне безумно высоких цен на нефть, газ, уголь и другие импортируемые товары.

Еврокомиссия (ЕК) считает, что потолком цен на газ «притормозит возмущение многих стран ЕС от цен на природный газ», однако в условиях дефицита цены только вырастут, а возмущения станет больше. Не стоит забывать, что газовые трубопроводы из России в Европу и так практически полностью перекрыты, а другие поставщики (например, Норвегия) и так добывают и поставляют газ на пределе возможностей.

После введения ограничения цен на газ обратной дороги не будет, а вот газа может не стать вовсе. Если сейчас это просто дефицит на фоне относительно умеренных (хотя и безумно больших по сравнению с прошлым годом) цен, то при введение потолка цен это будет полное отсутствие СПГ на фоне цен, которые не потянет большинство стран ЕС.

Кроме рецессии, банкротства бизнеса и других «неурядиц», такие действия могут вызвать и продовольственный кризис. Удобрения для фермерских хозяйств требуют газа на производстве, как и производство итоговых продуктов (даже консерв) требует затрат энергоресурсов. Таким образом, введение потолка цен на газ никому не выгодно — его попросту не будет в Европе.