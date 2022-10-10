Ученые объяснили, зачем птицы летят в эпицентр урагана
2022-10-10
00:02
Во время урагана птицы летят прямо в его эпицентр. Это установили исследователи из Университета Суонси и Нагойского технологического института при помощи трекеров GPS.
Ученые изучали поведение буревестников во время штормов в Японском море в течение 11 лет. Они выяснили, что даже во время сильнейшего тайфуна птицы направлялись к эпицентру.
Исследователи считают, что так птиц пытаются избежать сильного ветра, из-за которого они могут упасть и стать добычей хищников. Это означает, что пернатые умеют оценивать силу ветра в разных точках циклона.
А молодые особи не располагают таким опытом поэтому чаще гибнут во время ураганов и штормов.
Опубликовано: Светлана Репина
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