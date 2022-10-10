Минобороны РФ: США блокируют гуманитарную миссию в Сирии

Российский генерал-майор Олег Егоров обвинил США в блокировке гуманитарной миссии в сирийском городе Эль-Хасеке.

10 октября заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике Олег Егоров заявил, что возглавляемая США Международная антитеррористическая коалиция блокирует гуманитарную миссию в Эль-Хасеке.

Егоров отметил, что в настоящее время в сирийском регионе наблюдается вспышка холеры, ввиду чего местным жителям, которые находятся в бедственном положении, крайне необходимы медикаменты и продукты питания, доставку которых блокирует США.