Минобороны РФ: США блокируют гуманитарную миссию в Сирии

2022-10-10

00:54

Российский генерал-майор Олег Егоров обвинил США в блокировке гуманитарной миссии в сирийском городе Эль-Хасеке.

10 октября заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике Олег Егоров заявил, что возглавляемая США Международная антитеррористическая коалиция блокирует гуманитарную миссию в Эль-Хасеке.

Егоров отметил, что в настоящее время в сирийском регионе наблюдается вспышка холеры, ввиду чего местным жителям, которые находятся в бедственном положении, крайне необходимы медикаменты и продукты питания, доставку которых блокирует США.

Опубликовано: Диана Мудреченко







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